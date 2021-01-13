سياسة
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أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها، أن بلاده لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي "التي تعتبر نفسها فوق القانون"، لافتاً إلى أن تلك الشركات لم تنفِّذ تقريباً أيّاً من قرارات المحاكم التركية بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب.
أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي
أردوغان يؤكد أن تركيا لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي "تعتبر نفسها فوق القانون" / AA
13 يناير 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي "التي تعتبر نفسها فوق القانون في ما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا".

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها، الأربعاء، بأن شركات التواصل الاجتماعي لم تنفِّذ تقريباً أيّاً من قرارات المحاكم التركية بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب والعنف.

وتابع: "مثلما لا نسمح بوجود الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية له في العالم الافتراضي".

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في الرئاسة التركية أعلنت، الثلاثاء، اشتراك أردوغان في تطبيقي المراسلة والتواصل تيليغرام وBiP.

ونشر حساب الرئيس التركي على موقع تويتر روابط حسابَي الرئيس أردوغان في تيليغرام وBiP.

وشهد تطبيق المراسلة التركي "بيب" إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية "واتساب" اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات الاثنين بأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد في تطبيق "بيب" (BiP) المطور محلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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