سياسة
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انطلاقاً من 18 يناير/كانون الثاني.. طيران قطر يعلن استئناف الرحلات إلى مصر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى مصر بدءاً من الاثنين المقبل، بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كل الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر.
انطلاقاً من 18 يناير/كانون الثاني.. طيران قطر يعلن استئناف الرحلات إلى مصر
قالت الخطوط القطرية إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة بداية من 18 يناير/كانون الثاني / AFP
13 يناير 2021

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أنها ستستأنف الرحلات إلى مصر اعتباراً من 18 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد يوم من معاودة القاهرة فتح مجالها الجوي أمام الشركة المملوكة للدولة في قطر.

وتستأنف الرحلات بعد أن اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر مع قطر على إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت منذ منتصف 2017.

وقالت الخطوط القطرية على تويتر إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة بداية من 18 يناير/كانون الثاني، ثم تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعياً إلى الإسكندرية في 25 يناير/كانون الثاني من الشهر نفسه.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن خطط لاستئناف الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها قد تضيف رحلة ثانية يومياً إذا كان الطلب كافياً.

يأتي ذلك غداة إعلان مصر رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، عقب إتمام المصالحة الخليجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كل الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

وتمخضت قمة العلا التي انعقدت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصاراً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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