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خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2021
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خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2021
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن بدء تطعيم العاملين بالقطاع الصحي بلقاح "كورونافاك" الصيني ضد كورونا / AA
14 يناير 2021

أهم الأحداث:

تركيا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصيني ووزير الصحة يتلقى أول جرعة، وتركيا وباكستان وأذربيجان توقِّع إعلان إسلام آباد نحو تعزيز الأمن وتوسيع التعاون.

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تركيا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصيني.. ووزير الصحة يتلقى أول جرعة

أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني المضادّ لفيروس كورونا. [الأناضول]

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية بالموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حول اللقاح، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طيلة 14 يوماً. [TRT عربي]

وتلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني إثر الموافقة على استخدامه "الطارئ"، وقال قوجه في تصريح إثر تلقيه الجرعة في مستشفى "شهير" الحكومي في العاصمة أنقرة: "أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة". [TRT عربي]

تركيا وباكستان وأذربيجان توقّع إعلان إسلام آباد نحو تعزيز الأمن وتوسيع التعاون

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أنقرة وإسلام آباد وباكو قررت اتخاذ خطوات مهمة بخصوص تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار. [الأناضول]

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك عقده مع نظيريه الباكستاني شاه محمود قريشي، والأذربيجاني جيهون بيرموف، عقب عقدهم اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة إسلام آباد، الأربعاء. [الأناضول]

ولفت جاوش أوغلو إلى اتخاذهم قراراً بخصوص العمل معاً في عديد من المجالات، وقال: "قررنا اتخاذ خطوات مهمة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار، وعقد اجتماعات بهذه الصيغة بشكل متكرر أكثر". [TRT عربي]

ولفت إلى عقدهم النسخة الأولى من الاجتماع في باكو عام 2017، مبيناً أن الاجتماع المقبل سينعقد في تركيا. وأوضح أن الاجتماع الثلاثي تَطرَّق أيضاً إلى أهمية تطوير العلاقات بين الدول الثلاث، وأضاف: "تحدثنا عن أهمية تطوير البنية التحتية، بخاصة في مجالي النقل والطاقة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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