سياسة
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سابقة تاريخية.. إحالة ترمب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية
صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، لصالح الموافقة على عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وهذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يصوت فيها على إجراءات عزل رئيس للمرة الثانية خلال فترته الرئاسية.
سابقة تاريخية.. إحالة ترمب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية
مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترمب / Reuters
13 يناير 2021

أصبح دونالد ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن 232 عضواً في المجلس صوتوا لعزل ترمب مقابل رفض 197.

وصوت لصالح العزل إلى جانب الديمقراطيين 10 نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب.

ويتهم قرار العزل ترمب بـ"التحريض على التمرد" لدوره في أحداث الشغب المميتة في مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي.

وسيبقى ترمب في منصبه ومن المرجح أن ينهي فترة ولايته لأن الأمر يتطلب إدانة من مجلس الشيوخ لإقالته.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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