أعلنت شركة "سناب" أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب في تطبيق "سناب شات" بشكل دائم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، أوضحت الشركة أنها قررت حظر الحساب نهائياً "حفاظاً على السلامة العامة، واستناداً إلى محاولاته (ترمب) نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف".

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق حساب ترمب إلى أجل غير مسمى، بعد اقتحام أنصاره مبنى كابيتول في العاصمة واشنطن، في 6 يناير/تشرين الثاني الجاري.

وعقب الاقتحام قيّدت العديد من منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها "فيسبوك" و"أنستغرام" الوصول إلى حسابات ترمب، فيما قام موقع "تويتر" بتعليق حسابه إلى أجل غير مسمى.