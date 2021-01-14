سياسة
3 دقيقة قراءة
خطة إسرائيلية جديدة لمواجهة النووي الإيراني قد تصل إلى الخيار العسكري
كلّف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "الدائرة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش"، بوضع ثلاثة بدائل لـ"تقويض جهود إيران النووية أو، إذا لزم الأمر، لمواجهة العدوان الإيراني، والتي سيجري تقديمها قريباً إلى الحكومة".
خطة إسرائيلية جديدة لمواجهة النووي الإيراني قد تصل إلى الخيار العسكري
إسرائيل كانت قد عارضت بشدة الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
14 يناير 2021

أوعز رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى الجهات المختصة بالجيش، بوضع خطة جديدة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بحسب تقرير نُشر الخميس.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تقرير لها "جاءت الخطوة مدفوعة بالتحركات الأخيرة من جانب طهران، التي تشير إلى أنها تخطط لتسريع العمل في برنامجها النووي".

وأشارت الصحيفة إلى أن كوخافي كلّف "الدائرة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش"، المعروفة أكثر باسم "مديرية إيران"، بوضع ثلاثة بدائل، لـ"تقويض جهود إيران النووية أو، إذا لزم الأمر، لمواجهة العدوان الإيراني، والتي سيجري تقديمها قريباً إلى الحكومة".

وقالت: "يتطلب الجهد إضافة مليارات الشواقل إلى ميزانية الدفاع". ولم توضح الصحيفة ماهية هذه البدائل.

وكانت إسرائيل قد عارضت بشدة، الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والدول الكبرى، مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015.

وخاضت إسرائيل، حملة إعلامية دولية كبيرة ضد الاتفاق، وصلت ذروتها بخطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكونغرس الأمريكي، في مارس/آذار عام 2015. ورحّبت تل أبيب بانسحاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من الاتفاق، عام 2018.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقريرها، إن إيران اتخذت مؤخراً "عدة خطوات قد تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت الذي سيستغرقه تطوير سلاح نووي، إذا قرر النظام الاندفاع إليه"، رغم إعلانها رغبتها في التفاوض على اتفاق نووي جديد، مع الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بدلاً من الاتفاقية التي انسحب منها ترمب.

وتابعت الصحيفة: "تعتقد المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أنه بمجرد إصدار طهران للأمر، يمكن أن تُشكل موقعاً نووياً عسكرياً يعمل بكامل طاقته في غضون عام واحد".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للصحيفة "لقد حققت إيران تقدماً في السنوات الأخيرة من حيث البحث والتطوير، سواء في المواد المُخصبة أو القدرات الهجومية، ولديها نظام يريد حقاً امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف غانتس "من الواضح أن إسرائيل بحاجة إلى خيار عسكري مطروح على الطاولة، هذا يتطلب موارد واستثمارات، وأنا أعمل على تحقيق ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us