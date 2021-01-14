سياسة
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تركيا تبدأ تطعيم الطواقم الطبية ضمن حملة التطعيم العام ضد كورونا
تسعى وزارة الصحة التركية إلى تطعيم نحو مليون عامل في القطاع الطبي كمرحلة أولى من الحملة العامة للتطعيم ضد فيروس كورونا.
تركيا تبدأ تطعيم الطواقم الطبية ضمن حملة التطعيم العام ضد كورونا
العاملون في القطاع الطبي التركي أول المستهدفين في حملة التطعيم ضد كورونا / AA
14 يناير 2021

بدأت تركيا تلقيح الأطقم الطبية اليوم الخميس بلقاح سينوفاك الصيني المضاد لمرض كوفيد-19 فيما تطلق برنامج تطعيم على مستوى البلاد من المرض.

وفي مستشفى أبحاث في إسطنبول تم تجهيز 30 عيادة للتطعيم باللقاح. وحصل أفراد الأطقم الطبية الذين سجلوا أسماءهم عبر الإنترنت على الجرعة الأولى وظلوا تحت الملاحظة لفترة وجيزة قبل المغادرة.وسيتلقون جرعة ثانية بعد 28 يوماً.

ووصل عدد الجرعات التي جرى التطعيم بها إلى 162 ألف في القطاع الصحي حتى ظهر الخميس. وتسعى وزارة الصحة التركية إلى تطعيم نحو مليون عامل في القطاع الصحي.

وقال الجراح العام نور الدين ييت إن المستشفى يمكنه تطعيم نحو 1800 شخص يومياً، مضيفاً أنه من الممكن تطعيم العاملين بالمستشفى وعددهم 3500 في غضون يومين.

وطلبت تركيا 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية وقد تلقت ثلاثة ملايين جرعة حتى الآن.

وتجري محادثات للحصول على لقاح فايزر-بيونتك، فضلاً عن سعيها إلى إنتاج لقاح محلي.

مصدر:TRT عربي
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