سياسة
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"لدواعٍ أمنية".. السودان يحظر الطيران المدني بأجواء ولاية حدودية مع إثيوبيا
قال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني السودانية، عبد الحافظ عبد الرحيم: إن "وزارة الدفاع أرسلت قراراً لسلطة الطيران المدني بمنع التحليق فوق أجواء ولاية القضارف"، وأوضح أن القرار جاء لـ"دواعٍ أمنية".
"لدواعٍ أمنية".. السودان يحظر الطيران المدني بأجواء ولاية حدودية مع إثيوبيا
السودان يحظر الطيران المدني بأجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا / AA
14 يناير 2021

أعلن السودان، الخميس، حظر الطيران المدني في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لـ"دواعٍ أمنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني السودانية، عبد الحافظ عبد الرحيم، للأناضول: إن "وزارة الدفاع أرسلت قراراً لسلطة الطيران المدني بمنع التحليق فوق أجواء ولاية القضارف"، وأوضح أن القرار جاء لـ"دواعٍ أمنية".

والأربعاء، أعلن السودان اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده، واصفاً ذلك بـ"التصعيد الخطير"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية، بالتزامن مع استمرار توترات مسلحة في مناطق حدودية بين البلدين.

ومؤخراً شهدت الحدود البرية بين السودان وإثيوبيا تطورات عديدة ملفتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" (شرق) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

والنزاع في هذه المنطقة قديم، لكنه ظل بين مزارعين إثيوبيين وسودانيين، إذ يهاجم مسلحون إثيوبيون مزارعين سودانيين بغرض السلب والنهب، وكثيراً ما سقط قتلى وجرحى، وفق الخرطوم.

ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفه بـ"المليشيات الإثيوبية"، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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