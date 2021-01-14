سياسة
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بعد موجة كورونا الأولى.. توقعات بتحقيق الاقتصاد التركي تعافياً كبيراً
أعلنت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" أن الاقتصاد التركي انكمش خلال 2020 بنسبة 0.2% فقط، في مقابل توقعات سابقة له بأن تبلغ نسبة الانكماش 1.3%، لافتة إلى أن الاقتصاد التركي شهد تعافياً قوياً بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا.
بعد موجة كورونا الأولى.. توقعات بتحقيق الاقتصاد التركي تعافياً كبيراً
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعدل توقعاتها إيجابياً بشأن مقدار الانكماش في الاقتصاد التركي لعام 2020 / AA
14 يناير 2021

عدّلت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" توقعاتها إيجابياً بشأن مقدار الانكماش في الاقتصاد التركي لعام 2020، من 1.3 إلى 0.2%.

وأوضحت المنظمة، في تقرير الخميس، أن الاقتصاد التركي شهد تعافياً قوياً بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.2% خلال 2020، بدلاً من المتوقع سابقاً بنسبة 1.3%.

كما توقّع التقرير بلوغ معدل النمو في الاقتصاد التركي 2.6% خلال 2021، و3.5% خلال 2022.

وبشأن نسبة البطالة، توقعت المنظمة بلوغ المعدل 13.7% خلال 2021، و14.5% خلال 2022.

وأشاد التقرير بالبنية التحتية الصحية القوية في تركيا، مشيراً إلى أن القيود المفروضة نجحت في السيطرة بشكل فعّال في خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن السياسات المالية شجّعت التوسع الائتماني الكبير، فضلاً عن الدعم المالي الكبير للشركات والعمالة والأسر خلال الجائحة.

يشار إلى أن البنك الدولي عدل توقعاته بشأن الاقتصاد التركي لعام 2020، في تقريره الصادر في 5 يناير/كانون الثاني الحالي، إلى نمو نسبته 0.5%، عوضاً عن توقعات سابقة بانكماشه بنسبة 3.8%.

وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 4.5% خلال 2021، و5% خلال 2022.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة دعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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