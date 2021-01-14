أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، تلقيه جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة، قائلاً عبر حسابه على تطبيق تيليغرام: "لقد تلقيت اللقاح".

وفي كلمة له عقب تلقيه اللقاح، دعا أردوغان "جميع القادة السياسيين إلى أن يساندوا حملة التلقيح في تركيا"، مشيراً إلى أن حكومته تهدف إلى "تطعيم جميع مواطنينا في أقرب وقت".

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين تلقى 256 ألف مواطن تركي لقاح كورونا... ونعمل على زيادة جرعات اللقاح في تركيا بمقدار 25-30 مليون جرعة".

والأربعاء، تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا.

وجاء تطعيم قوجه بعد موافقة مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" عقب تقييم المعطيات العلمية حوله.

كما أتمت وزارة الصحة التركية التحاليل المتعلقة بلقاح "كورونافاك" في مختبراتها طيلة 14 يوماً.

والخميس، بدأت وزارة الصحة عمليات التطعيم بلقاح كورونا، ضمن جدول أولويات يبدأ بالعاملين في القطاع الصحي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.