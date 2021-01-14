سياسة
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رئيس الجزائر يصف الحادث بـ"الهمجي".. مقتل 5 جراء انفجار على حدود تونس
مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين في انفجار لغم بولاية تبسة على الحدود بين الجزائر وتونس، في عمل إرهابي وصفه الرئيس الجزائري بـ"الجبان والهمجي".
رئيس الجزائر يصف الحادث بـ"الهمجي".. مقتل 5 جراء انفجار على حدود تونس
مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في انفجار لغم بمركبة مدنية في ولاية تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس / AP
14 يناير 2021

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في انفجار لغم بمركبة مدنية في ولاية تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، قالت فيه: "توفي اليوم خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع بالولاية".

وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت عند مرور مركبة كان على متنها الضحايا بالمنطقة، دون تقديم تفاصيل حول الجهة التي زرعت اللغم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الضحايا هم صيادون انفجر في سيارتهم لغم زرعته جماعة إرهابية"، بحسب قناة "النهار" الخاصة.

وأضافت القناة أن قوات الجيش انتشرت بالمنطقة، وباشرت عملية تمشيط وتقفٍ لأثر المجموعة الإرهابية.

من جانبه تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تغريدة، بالتعازي لعائلات الضحايا.

وأردف: "عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر".

بدوره قدم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، التعازي لعائلات الضحايا، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع.

والمناطق الحدودية بين الجزائر وتونس تشهد منذ سنوات طويلة نشاطاً لمجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب.

وتقوم قوى الأمن في البلدين بالتنسيق لمواجهة هذه المجموعات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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