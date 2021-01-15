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عقب تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان: سنلقح جميع مواطنينا في أقرب وقت،

و"قد يسبب مجاعة".. غريفيث يحذر من تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمةً إرهابية.

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عقب تلقيه لقاح كورونا.. أردوغان: سنلقح جميع مواطنينا في أقرب وقت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عبر حسابه على تطبيق تليغرام، تلقيه جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وفي كلمة له عقب تلقيه اللقاح، دعا أردوغان "جميع القادة السياسيين إلى أن يساندوا حملة التلقيح في تركيا"، مشيراً إلى أن حكومته تهدف إلى "تطعيم جميع مواطنينا في أقرب وقت". [TRT عربي]

"قد يسبب مجاعة".. غريفيث يحذر من تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمةً إرهابية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" ستكون لها تداعيات من قبيل "حدوث مجاعة في اليمن وتثبيط الجهود المبذولة لجمع الأطراف معاً". [TRT عربي]

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، عزمها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على زعيمها عبد الملك الحوثي والقياديين فيها عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم. [TRT عربي]