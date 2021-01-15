ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن زلزالاً قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة المئات على جزيرة سولاويسي فجر الجمعة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أماناً بعد تضرر العديد من المباني.

وقال علي رحمن مدير الوكالة في الجزيرة "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلاً كلهم في مدينة ماموجو" مرجحاً أن ترتفع الحصيلة فيما بعد.

وكان مركز الزلزال على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وإن أضراراً لحقت بما لا يقل عن 60 منزلاً.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي سبع ثوان لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكاناً يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعاً على متن دراجات نارية وطفلاً حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

كان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضراراً بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُعرف باسم حلقة النار.

وفي عام 2018، لقي الآلاف حتفهم جراء زلزال مدمر قوته 6.2 درجة وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سولاويسي.