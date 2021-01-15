سياسة
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فرنسا تستعد لترحيل جزائري رفض توصيل الطلبات ليهود
تستعد السلطات الفرنسية لترحيل شاب جزائري رفض توصيل الطلبات لسكان يهود، ما عده وزير الداخلية الفرنسي بالسلوك "المعادي للسامية".
فرنسا تستعد لترحيل جزائري رفض توصيل الطلبات ليهود
السلطات الفرنسية حكمت على الشاب الجزائري بالسجن أربعة أشهر قبل ترحيله / AA
15 يناير 2021

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، إنه من المنتظر ترحيل شاب جزائري لاتهامه بارتكاب سلوك “معاد للسامية”.

وكتب دارمانان على تويتر، "لقد اتخذت قرارًا بطرد "رجل توصيل الوجبات" من الأراضي الوطنية، والذي أعلن أنه لا يريد توصيل الشحنات للعملاء اليهود. كما حكم عليه بالسجن 4 أشهر".

وكان الشاب الجزائري قد وصل إلى فرنسا قبل نحو عام بتأشيرة سياحية ويقيم فيها بشكل غير مشروع في الوقت الحالي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدم يهوديان مشغلان لمطعمين في مدينة ستراسبورغ الأسبوع الماضي بشكوى ضد الرجل حسبما ذكرت محطة (فرانس بلو الزاس) المحلية لأن الرجل رفض توصيل طعام منهما، وقال إنه “لا يوصل ليهود”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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