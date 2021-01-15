أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها "وثقت 994 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في ميانمار، معظمهم من أطفال الروهينغيا في ولاية راخين أو أراكان بين سبتمبر/أيلول 2018 ويونيو/حزيران 2020 ".

جاء ذلك في التقرير السادس لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي أعدته، فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.

وذكر التقرير أن "الاشتباكات المسلحة في راخين أثرت بشدة على حياة الأطفال ومجتمعاتهم المحلية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الانتهاكات الجسيمة".

وأكد غوتيريش في تقريره أنه "جرى التحقق من 994 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في جميع أنحاء البلاد بين سبتمبر/أيلول 2018 ويونيو/حزيران 2020 ، معظمها وقعت في ولاية راخين عام 2019.".

وقالت فرجينيا غامبا، في التقرير "يجب على أطراف النزاع في ميانمار الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وكشف التقرير أن "عدد الأطفال الذين جرى قتلهم وتشويههم، ومن بينهم رضع، في الفترة ما بين نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 وصل إلى أكثر من 960 طفلاً".

وذكر التقرير أن "القوات المسلحة في ميانمار (المعروفة باسم التاتماداو ) جنّدت 555 طفلاً ، واستخدمتهم في وظائف مثل صيانة المخيمات، وحفر الخنادق وجمع الأرز خاصة في بلدة بوثيداونغ في ولاية راخين".

كما أعرب التقرير الأممي عن قلق الأمين العام إزاء تزايد عدد الأطفال الموقوفين والمحتجزين بتهم مختلفة من بينها الإرهاب".

و في حين يذكر التقرير أن الأمم المتحدة لم تتحقق من أي حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال في الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن الوصول الإنساني لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في عدة مناطق بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على السفر وضعف البنية التحتية للطرق".

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".