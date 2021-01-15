سياسة
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البرلمان الألماني يرفض مقترحاً يدعو إلى حماية المسلمين
رفض البرلمان الألماني الفيدرالي، الجمعة، مقترحاً تقدم به حزب اليسار لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز أمن مساجد المسلمين، ويأتي الرفض وسط تأكيد من نواب حزب اليسار على تزايد الاعتداءات على المسلمين في البلاد.
البرلمان الألماني يرفض مقترحاً يدعو إلى حماية المسلمين
البرلمان الألماني رفض مقترح حزب اليسار  بتعزيز أمن المساجد رغم ازدياد الاعتداءات عليها مؤخراً  / AA
15 يناير 2021

رفض البرلمان الألماني الفيدرالي، الجمعة، مقترحاً تقدم به حزب اليسار (69 نائباً من 709)، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز أمن مساجد المسلمين.

وأفادت وكالة الأناضول أن المقترح حمل اسم "العنصرية والتفرقة ضد المسلمين في ألمانيا".

ورفض المقترح أحزاب الاتحاد المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.

وأشارت النائبة عن الحزب اليساري الألماني كريستين آن بوتهولز، أن كل يومين يتعرض مسجد للاعتداء، قائلة "كل يوم تزداد شدة الاعتداءات على المسلمين، وهذه التطورات مؤشر خطير".

وتطرقت النائبة في كلمتها بالبرلمان، إلى لحوادث التي تعرض لها المسلمون والتهديدات التي يتلقاها أئمة المساجد في مختلف أنحاء ألمانيا.

ويدعو المقترح الذي تقدم به حزب اليسار، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية، وتعزيز أمن المساجد.

وتحدث بين الفينة والأخرى، اعتداءات على مسلمين أو مساجد في ألمانيا، فقد تلقى مسجد، في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا، رسالة معادية للإسلام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن قبله تعرض مسجد "أولو" شمالي البلاد، التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، لإضرام نار من قبل مجهولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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