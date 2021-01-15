سياسة
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أرشيف المغرب يتعزز بـ3 آلاف وثيقة تاريخية من تركيا
حصل المغرب على أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة تاريخية من تركيا في إطار اتفاقية تعاون بين أرشيف الدولة التركي ومؤسسة أرشيف المغرب.
أرشيف المغرب يتعزز بـ3 آلاف وثيقة تاريخية من تركيا
حصل المغرب على الوثائق التاريخية في إطار اتفاقية تعاون بين الأرشيفين التركي والمغربي / TRT Arabi
15 يناير 2021

عزّز المغرب أرشيفه بأكثر من 3 آلاف وثيقة تاريخية حصل عليها من تركيا في إطار اتفاقية تعاون.

جاء ذلك في تصريح لمصطفى الكثيري المندوب السامي لمندوبية "قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير" المغربية، خلال ندوة مساء الخميس بالرباط.

وقال الكثيري إن "المغرب حصل على 3 آلاف و292 وثيقة تاريخية من تركيا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأوضح: "حصلنا على الوثائق المذكورة من أرشيف الدولة التركي، في إطار التعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب". ولم يتسنَّ على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوثائق.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، وقّع المغرب وتركيا اتفاقية حول "الأرشيف"، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات التاريخية، وتبادل زيارات بين خبراء البلدين.

ومنذ 2004، تَبنَّى المغرب مشروعاً وطنياً باسم "استجلاب وثائق الذاكرة"، لتجميع وتوثيق الأرشيف التاريخي للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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