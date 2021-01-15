تُستأنف اللقاءات الفنية التركية اليونانية على مستوى الهيئات العسكرية من جديد اعتباراً من الأسبوع المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، وفق مصادر أمنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ المحادثات التي ستبحث تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، كانت قد توقفت لفترة، بسبب عدم مشاركة الجانب اليوناني.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المحادثات، انطلقت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وفي 4 أيلول/سبتمبر الماضي أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، وأكد أنها محادثات فنية وليست مفاوضات، وأنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا.