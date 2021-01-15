سياسة
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استئناف المحادثات الفنية التركية اليونانية الأسبوع المقبل
قالت مصادر أمنية إن اللقاءات الفنية التركية اليونانية ستستأنف على مستوى الهيئات العسكرية من جديد اعتباراً من الأسبوع المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل.
استئناف المحادثات الفنية التركية اليونانية الأسبوع المقبل
حلف الناتو استضاف سابقاً اجتماعاً بين وفدين عسكريين تركي ويوناني لبحث التوتر في شرقي المتوسط / AA
15 يناير 2021

تُستأنف اللقاءات الفنية التركية اليونانية على مستوى الهيئات العسكرية من جديد اعتباراً من الأسبوع المقبل في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، وفق مصادر أمنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ المحادثات التي ستبحث تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، كانت قد توقفت لفترة، بسبب عدم مشاركة الجانب اليوناني.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المحادثات، انطلقت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وفي 4 أيلول/سبتمبر الماضي أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، وأكد أنها محادثات فنية وليست مفاوضات، وأنها أعمال مكملة لجهود الوساطة السياسية التي تقودها ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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