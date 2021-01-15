بدأت شركة واتساب إرسال رسائل إلى مشتركيها في تركيا تؤكد أنها لا ترى رسائلهم بعد التحديث الأخير فيما يتعلق بالخصوصية.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها أرسلت صباح الجمعة إلى مشتركيها في تركيا رسائل، بخصوص الخدمة وسياسة الخصوصية.

وقالت في البيان: "منذ التحديث الأخير فيما يتعلق بسياسة الخصوصية، تلقينا الكثير من الأسئلة من مشتركينا في تركيا ونرغب في إجابتها".

وأضافت :"بدءاً من صباح اليوم بدأنا إرسال رسالة حالة خاصة إلى مشتركينا في تركيا، تؤكد مرة أخرى أن واتساب وفيسبوك لا تريان رسائلكم".

وقالت: "نحن ملتزمون حماية خصوصيتكم لأن محادثاتكم الشخصية مشفرة لا تستطيع واتساب قراءتها أو الاستماع إليها".

وتابعت: "لا يمكن لواتساب رؤية الموقع الذي تشاركونه ولا مشاركة جهات اتصالكم مع فيس بوك".

وتواجه خدمة واتساب انتقادات إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات مع "فيسبوك" المالكة للتطبيق.

وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة استعمال حساباتهم بدءاً من 8 فبراير/شباط المقبل.