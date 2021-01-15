سياسة
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لمواجهة إيران.. وول ستريت: ترمب يأمر بضم إسرائيل إلى قيادة سنتكوم الأمريكية
نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن ترمب طلب إعادة هيكلة "سنتكوم" لتشمل إسرائيل، وذلك في إطار تشجيع التعاون لمواجهة إيران، ما يعني "إشراف القيادة المركزية على السياسة العسكرية الأمريكية في كل من إسرائيل والدول العربية".
لمواجهة إيران.. وول ستريت: ترمب يأمر بضم إسرائيل إلى قيادة سنتكوم الأمريكية
وول ستريت: القرار يمثل خروجاً عن هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي جرى وضعه لعقود / AFP
15 يناير 2021

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أمر بضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمِّهم قولهم الخميس إن ترمب طلب إعادة هيكلة "سنتكوم" لتشمل إسرائيل، وذلك في إطار تشجيع التعاون لمواجهة إيران.

وأشار المسؤولون إلى أن "هذه الخطوة تعني إشراف القيادة المركزية على السياسة العسكرية الأمريكية في كلِّ من إسرائيل والدول العربية".

واعتبرت الصحيفة أن "القرار يمثل خروجاً عن هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي جرى وضعه لعقود، بسبب الخصومة بين إسرائيل وبعض حلفاء وزارة الدفاع الأمريكية من الدول العربية".

وأضافت أن "ترمب قرر في اللحظات الأخيرة إعادة تنظيم هيكل القيادة المركزية الأمريكية، استجابة لدعوات جماعات موالية لإسرائيل منذ فترة طويلة".

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترمب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن، حسب "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة إلى أن "ترمب أصدر تعليماته بإجراء هذا التغيير في هيكل القيادة من دون الإعلان عن ذلك حتى الآن"، فيما رفض مسؤول بفريق بايدن الانتقالي التعليق على هذه الخطوة.

وكانت إسرائيل ضمن نطاق عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، بهدف فصلها عن الدول العربية التي كانت في ذلك الوقت خصماً لها، وفقاً للمصدر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيع دول عربية شملت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لعلاقاتها مع إسرائيل برعاية ترمب.

وتأسست القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عام 1983، وتغطي المناطق المركزية من العالم الواقعة بين قارتَي أوروبا وإفريقيا والمحيط الهادي.

وتشرف "القيادة المركزية" على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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