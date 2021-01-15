قضى 42 شخصاً على الأقل الجمعة، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، حسبما ذكرت السلطات، فيما تبحث فرق الإنقاذ بين أنقاض أبنية ومستشفى انهارت، أملاً في العثور على ناجين.

وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجة ووقع ليلاً وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان غرب جزيرة سولاويسي الذين سبق لهم أن واجهوا عام 2018 زلزالاً قوياً أيضاً.

وقالت السلطات الإندونيسية إنه عُثر حتى الآن على 34 جثة في مبانٍ منهارة في ماموجو، فيما قتل ثمانية أشخاص آخرين في بلدة ماجيني بالمنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي في فرق الإنقاذ قوله: "لا نعرف عدد المفقودين"، مضيفاً: "لا يزال يوجد أشخاص عالقون تحت الأنقاض".

وقال المسؤول: "المستشفى انهار، يوجد مرضى وموظفون في المستشفى تحت الأنقاض ونحن نحاول إخراجهم".

ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الجمعة عند الساعة 02:18 بالتوقيت المحلي (الخميس 18:18 ت غ).

وحدد مركز الزلزال على بعد 36 كيلومتراً جنوب ماموجو على عمق 18 كيلومتراً، حسب المصدر نفسه.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء من احتمال وقوع هزات ارتدادية، طالبةً من السكان تجنُّب الشواطئ بسبب خطر حصول تسونامي.

وقالت مديرة الوكالة دويكوريتا كارناواتي: "الهزات الارتدادية قد تكون بقوة زلزال هذا الصباح (الجمعة) وأقوى حتى".

وكانت هزة بلغت قوتها 5.8 درجة سُجلت الخميس في المنطقة من دون أن تلحق أضراراً كبيرة.

وتسبب الزلزال بانزلاقات تربة أدت إلى قطع طريق رئيسي في الإقليم، فيما أصيب مطار ماموجو المحلي بأضرار.

ويتعرّض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرّر لوقوعه فوق "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.

وتعرّضت منطقة بالو في جزيرة سولاويسي في سبتمبر/أيلول 2018 لزلزال قوي بلغت قوّته 7.5 درجة أعقبه تسونامي مدمّر، ما خلّف أكثر من 4300 قتيل ومفقود وشرّد 170 ألف شخص.

كذلك وقع زلزال مدمّر آخر بقوّة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة عام 2004، متسبّباً في حدوث أمواج مدّ عاتية أودت بحياة 220 ألف شخص، بينهم نحو 170 ألفاً في إندونيسيا.