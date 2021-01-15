سياسة
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شاهد | لأول مرة في تركيا.. تخريج 500 سيدة ضمن دفعة لقوات الشرطة الخاصة
أعلن وزير الداخلية التركي أنه لأول مرة في تركيا يجري تخريج 500 سيدة دفعة واحدة ضمن القوات الخاصة التابعة للشرطة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد القوات الخاصة في الشرطة إلى أكثر من 22 ألف عنصر، إذ لم يكن يتجاوز 8 آلاف عام 2016.
شاهد | لأول مرة في تركيا.. تخريج 500 سيدة ضمن دفعة لقوات الشرطة الخاصة
تضمَّن الحفل عروضاً قتالية مختلفة شملت إطلاق النار بأسلحة متعددة واقتحام الأبنية ومحاكاة لتحرير رهائن
15 يناير 2021

شارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة، في حفل تخريج 500 سيدة ضمن القوات الخاصة التابعة للشرطة التركية.

وأعلن الوزير خلال الحفل الذي جرى في رئاسة العمليات الخاصة بمنطقة غولباشي في العاصمة أنقرة، أنه لأول مرة في تركيا يجري تخريج 500 سيدة دفعة واحدة ضمن القوات الخاصة التابعة للشرطة.

وتضمَّن الحفل عروضاً قتالية مختلفة شملت إطلاق النار بأسلحة متعددة واقتحام الأبنية ومحاكاة لتحرير رهائن.

وأشار صويلو إلى ارتفاع أعداد القوات الخاصة في الشرطة إلى أكثر من 22 ألف عنصر، في حين لم يكن يتجاوز 8 آلاف، عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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