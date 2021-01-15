أعلنت شركة واتساب التابعة لفيسبوك الجمعة تأجيل طرح خصائص جديدة ترتبط بالأعمال، وذلك بعد رد فعل عنيف من المستخدمين بشأن ممارسات الشركة فيما يتعلق بمشاركة البيانات.

ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة واتساب لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات التجارية على تطبيق التراسل الذي استحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنه بطيء في تحقيق أرباح.

وقال واتساب إنه لن يكون بمقدور المستخدمين استخدام التطبيق إذا لم يوافقوا على شروطه الجديدة، قبل أن يتراجع الجمعة عن هذه الخطوة.

وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغييرات واتساب، مشيرين إلى ما يقولون إنه سجل غير جيد لفيسبوك في دعم مصالح المستخدمين عند التعامل مع بياناتهم، واقترح كثير منهم على المستخدمين الانتقال إلى منصات أخرى.

ويأتي هذا بالتزامن مع صعود كبير في تطبيقات المراسلة المشفرة سيغنال وتليغرام اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد التحميل من متاجر تطبيقات آبل وغوغل بعد خطوة واتساب الأخيرة.

وبعد تلك الخطوة عانى تطبيق واتساب تراجع نموه بعد الإخفاق الذي أجبر الشركة على توضيح تحديث الخصوصية الذي أرسلته إلى المستخدمين.

قالت شركة تحليلات تطبيقات الهواتف الجوالة سنسور تاور الأربعاء إن تطبيق سيغنال شهد 17.8 مليون عملية تحميل للتطبيق من منصات آبل وغوغل خلال الأسبوع من 5 إلى 12 يناير/كانون الثاني، أي بزيادة قدرها 61 ضعفاً عن الأسبوع السابق الذي شهد 285 ألف عملية تحميل.

شهد تطبيق تليغرام 15.7 مليون عملية تحميل في الفترة من 5 يناير/كانون الثاني إلى 12 يناير/كانون الثاني، أي ضعف التنزيلات التي شهدها الأسبوع السابق وبلغت 7.6 مليون مرة.

في غضون ذلك شهد تطبيق واتساب تراجع عدد مرات التحميل إلى 10.6 مليون عملية من 12.7 مليون عملية تحميل في الأسبوع السابق.