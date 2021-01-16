أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن تركيا لا تقبل إملاءات بشأن قدراتها الدفاعية وتأمل حل قضية F-35 مع بايدن، والرئيس الفلسطيني يحدد مواعيد إجراء الانتوخابات العامة وسط ترحيب حركة حماس.

الجديد على TRT عربي:

تخوض معركة مع الوباء.. دول عربية لم تحصل على لقاح كورونا حتى الآن

"من قيلولة إلى كابوس".. هل ينجح الحزب الجمهوري في خلع عباءة ترمب؟

شاهد!

لماذا تَرحَّم المصريون على سعاد حسني بعد وفاة صفوت الشريف؟

أردوغان: لا نقبل إملاءات بشأن قدراتنا الدفاعية ونأمل حل قضية F-35 مع بايدن

أعرب الرئيس التركي في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول عن أمله حل مشكلة تسليم طائرات F-35 لتركيا عقب تولِّي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، كما أشار إلى أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. [TRT عربي]

في سياق آخر قال الرئيس التركي إن الاتحاد الأوروبي لم يوفِ بعد بأي من الوعود التي قدمها لتركيا، وأن الطرفين دخلا مساراً جديداً في العلاقات، مؤكداً أن تركيا تسعى منذ عام 1968 لضمان مواصلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مسار إيجابي. [TRT عربي]

الرئيس الفلسطيني يحدد مواعيد إجراء الانتخابات العامة.. وحركة حماس ترحب

أعلن محمود عباس أن الانتخابات التشريعية ستجرى بتاريخ 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/تموز من العام نفسه، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. [TRT عربي]

وبدورها رحبت حركة حماس بالمرسوم الرئاسي، وأكدت في بيان حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. [TRT عربي]