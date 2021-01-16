سياسة
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بعد وساطة عُمَان.. قطر تطلق سراح 3 صيادين بحرينيين
أفادت الخارجية البحرينية الجمعة أن دولة قطر قامت بإطلاق سراح 3 صيادين بحرينيين كانت قد أوقفتهم على خلفية دخولهم المياه الإقليمية التابعة لها. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الخطوة جاءت بوساطة من سلطنة عمان.
بعد وساطة عُمَان.. قطر تطلق سراح 3 صيادين بحرينيين
الخارجية البحرينية أعلنت أن سلطنة عمان قامت بمتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر  / Reuters
16 يناير 2021

أطلقت قطر سراح 3 صيادين بحرينيين كانت أوقفتهم على خلفية دخولهم المياه الإقليمية التابعة لها، وذلك بعد وساطة سلطنة عمان.

وأوضحت الخارجية البحرينية الجمعة، أن سلطنة عمان "قامت بمتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى المملكة".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اعتبرت الخارجية "قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس".

وبحسب المصدر ذاته "وصل إلى مطار البحرين الدولي، اليوم، المواطنون البحرينيون الثلاثة، وهم سامي الحداد، محمد الدوسري، وحبيب عباس، والذين أفرجت عنهم السلطات القطرية بعدما كانت دوريات أمن السواحل والحدود القطرية أوقفتهم".

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الدوحة بشأن ما ذكرته المنامة، غير أن الموقع الإلكتروني لفضائية "الجزيرة مباشر" (القطرية) ذكر الجمعة أن "قطر أطلقت سراح صيادين بحرينيين بوساطة من سلطنة عمان".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية القطرية ذكرت في ديسمبر/كانون الأول، أن خفر السواحل أوقف قارباً بحرينياً كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية، وألقى القبض على طاقمه المؤلف من 3 أفراد.

والأحد الماضي أعلنت هيئة الطيران المدني في البحرين فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، وذلك عقب قرار مماثل من السعودية والإمارات.

وجاءت تلك القرارات في أعقاب توقيع اتفاق العلا بقمة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الجاري بشأن المصالحة بين الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، وقطر، بعد تجاوز أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

والاثنين الماضي أعلنت البحرين أنها وجهت دعوة إلى قطر لإرسال وفد إليها لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا "المعلقة"، في خطوة بحرينية هي الأولى من نوعها لتفعيل إعلان المصالحة الخليجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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