سياسة
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توقيف عضو ينتمي إلى تنظيم YPG/PKK الإرهابي شارك بالهجوم على مجلس فلوريدا
قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم توقيف أحد منفذي الهجوم الذي وقع على مجلس ولاية فلوريدا في 10 يناير/كانون الثاني الجاري. كما أشارت إلى أنه ينتمي إلى تنظيم "YPG/PKK"، ويدعى دانيل باكر.
توقيف عضو ينتمي إلى تنظيم YPG/PKK الإرهابي شارك بالهجوم على مجلس فلوريدا
وزارة العدل الأمريكية قالت إن باكر حث بقية المشتبهين على التسلح والمشاركة في عملية الهجوم على مجلس ولاية فلوريدا / Others
16 يناير 2021

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف شخص ينتمي إلى تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي، شارك في الهجوم على مجلس ولاية فلوريدا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، حول حادثة الهجوم على مجلس ولاية فلوريدا، بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة إنه تم توقيف أحد منفذي الهجوم على مجلس ولاية فلوريدا، وإنه ينتمي إلى تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي، ويدعى دانيل باكر.

وأشارت إلى ضلوع باكر في الهجوم على مجلس الولاية، الأحد الماضي، إذ حث بقية المشتبه بهم على التسلح والمشاركة في العملية.

وأضاف البيان أن باكر انضم إلى "YPG" الإرهابي في سوريا عام 2017، وأنه خضع لدورة تدريب القناصة عبر صفحات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أن "YPG الإرهابي يعتبر ذراعاً لـ PKK، التي تصنفها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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