سياسة
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حملة غير مسبوقة.. فرنسا تعلن إغلاق 9 مساجد
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة، إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا، ضمن حملة مراقبة ومداهمات شنتها الحكومة الفرنسية ضد منظمات المجتمع المدني الإسلامي والمساجد في البلاد.
حملة غير مسبوقة.. فرنسا تعلن إغلاق 9 مساجد
إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 جاء بحجة عدم مطابقتها معايير السلامة / AFP
16 يناير 2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة، إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا، في حملة غير مسبوقة على المساجد في البلاد.

وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان أعلن في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجداً".

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادثة مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجدالـ9 بحجة "عدم مطابقتها معايير السلامة". وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية. وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.

وتخطّط الحكومة الفرنسية أيضاً منذ فترة طويلة لسنّ قانون ضد ما يُعْرَف "بالانفصالية"، وهو ما سيزيد من التشديد على المنظمات الإسلامية في البلاد.

وسيُقَدّم مشروع القانون إلى النواب اعتباراً من الاثنين، ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتباراً من الأول من فبراير/شباط.

وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني مشروعاً تقول: إنه "لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها، لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة".

وفي تصريحات كان أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون لسدة الحكم، أُغلِقَ خلال السنوات الثلاث الأخيرة 43 مسجداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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