سياسة
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تركيا ترحب بقرار إجراء انتخابات فلسطينية بعد لقاءات إسطنبول بين فتح وحماس
رحبت وزارة الخارجية التركية في بيان السبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وينص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، بعد توقف دام 14 عاماً.
تركيا ترحب بقرار إجراء انتخابات فلسطينية بعد لقاءات إسطنبول بين فتح وحماس
أكدت تركيا أن القرار يشكل خطوة مهمة في سبيل الدفاع بشكل أقوى عن القضية الفلسطينية / AA
16 يناير 2021

رحبت تركيا بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف دام 14 عاماً.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، السبت: "نرحب بالمرسوم الرئاسي الفلسطيني حول تنظيم انتخابات المجلسين التشريعي والوطني، والرئاسة خلال العام الجاري".

وأشارت إلى التوصل إلى قرار إجراء الانتخابات خلال اللقاءات التي استضافتها إسطنبول التركية في إطار عملية المصالحة الداخلية الفلسطينية، معربة عن بالغ تقديرها لإرادة تنفيذ هذا القرار.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي أجرى وفدان من حركتي حماس وفتح لقاءات بمدينة إسطنبول، اتفقا خلالها على "رؤية" ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وأكدت أن القرار يشكل خطوة مهمة في سبيل الدفاع بشكل أقوى عن القضية الفلسطينية.

وشددت على استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع الدعم من أجل إنجاح تلك الانتخابات.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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