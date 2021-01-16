سياسة
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الأرصاد التركية تتوقع هطول مزيد من الثلوج على إسطنبول
توقعت الأرصاد التركية سقوط مزيد من الثلوج على محافظة إسطنبول ومناطق مجاورة لها بكميات أكبر من تلك التي هطلت على المدينة يوم الجمعة. فيما ناشد والي إسطنبول المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار نتيجة الثلوج المتوقعة.
الأرصاد التركية تتوقع هطول مزيد من الثلوج على إسطنبول
أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية أن موجة أقوى من الثلوج سوف تضرب إسطنبول ومناطق مجاورة / Others
16 يناير 2021

توقعت الأرصاد التركية سقوط مزيد من الثلوج على محافظة إسطنبول ومناطق مجاورة لها بكميات أكبر من تلك التي هطلت على المدينة يوم الجمعة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية أن موجة أقوى من الثلوج سوف تضرب إسطنبول ومناطق قوجالي ويالوفا وسقاريا، حيث يتوقع سقوط أمطار شديدة مساء اليوم السبت وتتحول إلى ثلوج طوال الليل حتى يوم الأحد.

ولفتت المديرية العامة للأرصاد إلى أن سمك الثلوج قد يصل من 5 إلى 10 سنتيمترات في المناطق الساحلية بإسطنبول، ويتجاوز الـ15 سنتيمتراً في المناطق الداخلية والمرتفعة من المحافظة.

وطالب والي إسطنبول علي ييرلي قايا في منشور له على تويتر المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار نتيجة الثلوج المتوقعة، متمنياً أن تأتي بالخير على السكان.

وفي وقت سابق من الأسبوع كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية عن احتمالية تساقط الثلوج، إثر انخفاض في درجة الحرارة الأربعاء في عدد من الولايات، خصوصاً الغربية من البلاد ومن بينها إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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