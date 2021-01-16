سياسة
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وزير الخارجية السعودي: افتتاح سفارتنا لدى الدوحة خلال أيام
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن بلاده ستفتح سفارتها لدى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، وأكد أن السعودية ستستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وزير الخارجية السعودي: افتتاح سفارتنا لدى الدوحة خلال أيام
الوزير فيصل بن فرحان قال إن إعادة فتح سفارة بلاده في الدوحة ستكون خلال أيام  / AA
16 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن بلاده ستفتح سفارتها لدى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.

وقال فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب لقاء جمعهما بالعاصمة الرياض: إنه "سيتم فتح سفارتنا لدى الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام".

وأضاف أن السعودية "ستستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

وأكد الوزير فرحان أن بيان قمة العلا، التي عقدت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري بالسعودية، وتم خلالها الاتفاق على المصالحة الخليجية، "سينعكس إيجابياً على دور مجلس التعاون الخليجي".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر في منتصف عام 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما نفت الدوحة اتهامها بالإرهاب، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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