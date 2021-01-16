دمجت القوات المسلحة التركية، لأول مرة، "درون" مسلحة من طراز "سونغار" مصنعة محلياً، في مركبة عسكرية برية مدرعة.

وتم دمج "سونغار"، التي طورتها شركة "أسيسغورد" المحلية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، في مركبة عسكرية برية مدرعة، حسب وكالة الأناضول.

وستساهم الدرون، في نجاح المركبة ميدانياً من خلال اكتساب قدرات هجومية فائقة، حيث ستضفي ميزة مهمة للمركبة في الكشف المسبق عن الهدف والتدمير في العمليات الأمنية.

وسيسهل "سونغار" على المدرعة رباعية الدفع اكتشاف الأهداف من الجو وتنفيذ عمليات مسلحة عن بعد، من خلال قدرته على الهبوط والإقلاع المستقل عن المركبة.

ومطلع شباط/فبراير 2020 استلم الجيش التركي أول دفعة من درون "سونغار" محلية الصنع ومزودة بنظام لإطلاق النار.

ويمكن لـ"سونغار"، إجراء عمليات على مسافة 10 كيلومترات، وحمل 200 رصاصة من عيار 5.56x45 ملم، المعتمد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت واحد.

وبجانب قدرته على التحليق حتى ارتفاع ألفين و800 م، تتميز "سونغار"، بنظام آلي خاص ومرن، لإطلاق الرصاص من بندقيتها، التي تملك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.

وستلعب الدرون الجديدة، دوراً فعالاً، في حالات تعرض مخافر الشرطة لهجمات، أو الكمائن أثناء سير القوافل العسكرية، دون الحاجة إلى التدخل البشري.