الحرب على غزة
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إعلام عبري وأمريكي: رئيس الموساد طلب من واشنطن دعم خطة لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية وأمريكية، الجمعة، عن تحركات يقودها رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع بهدف الدفع نحو تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة بدعم أمريكي.
إعلام عبري وأمريكي: رئيس الموساد طلب من واشنطن دعم خطة لتهجير فلسطينيي غزة
رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع / AA
18 يوليو 2025

وأفادت القناة 12 العبرية بأن برنياع اجتمع الأسبوع الماضي في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وطلب منه المساعدة في تنفيذ خطة تقضي بترحيل مئات آلاف من الفلسطينيين من غزة، عبر إقناع دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا باستقبالهم، مقابل حوافز تقدمها تل أبيب لهذه الدول.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مدير الموساد أجرى زيارة رسمية إلى واشنطن هذا الأسبوع، في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفتح مسار لترحيل سكان القطاع.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت مؤخراً من مخاطر ما وصفته بمخطط تهجير قسري للفلسطينيين في غزة تحت غطاء مشروع "المدينة الإنسانية" في رفح، معتبرة أن هذا المسار يندرج ضمن سياسة التهجير الجماعي المخالفة للقانون الدولي.

مصدر:AA
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