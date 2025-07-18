وأفادت القناة 12 العبرية بأن برنياع اجتمع الأسبوع الماضي في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وطلب منه المساعدة في تنفيذ خطة تقضي بترحيل مئات آلاف من الفلسطينيين من غزة، عبر إقناع دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا باستقبالهم، مقابل حوافز تقدمها تل أبيب لهذه الدول.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مدير الموساد أجرى زيارة رسمية إلى واشنطن هذا الأسبوع، في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفتح مسار لترحيل سكان القطاع.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت مؤخراً من مخاطر ما وصفته بمخطط تهجير قسري للفلسطينيين في غزة تحت غطاء مشروع "المدينة الإنسانية" في رفح، معتبرة أن هذا المسار يندرج ضمن سياسة التهجير الجماعي المخالفة للقانون الدولي.