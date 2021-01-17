أهم الأحداث:

ماكرون يوجه رسالة ودية لأردوغان بتحية تركية، والآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد قانون "الأمن الشامل" الذي يتستر على عنف الشرطة.

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بتحية تركية.. ماكرون يوجه رسالة ودية لأردوغان

قالت صحيفة "لوبنيون" الفرنسية الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بتوجيه رسالة ودية لأردوغان في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر فيها عن آماله بعودة الاستقرار في القارة الأوروبية بمساهمة تركية في 2021. [TRT عربي]

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي أعرب عن سروره لمناقشة مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأضاف ماكرون: "آمل أن يكون 2021 عام عودة الاستقرار في القارة الأوروبية بمساهمة تركيا الإيجابية". [TRT عربي]

يتستر على عنف الشرطة.. الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد قانون "الأمن الشامل"

تظاهر الآلاف في فرنسا، السبت، ضد مشروع قانون “الأمن الشامل“، الذي تحاول إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاله تقييد الحريات، والتستر على عنف الشرطة وتعزيز سلطوية نظامه. [

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وقانون “الأمن الشامل” الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بوقت سابق، وجرى تقديمه لمجلس الشيوخ للتصويت عليه، ينص في مادته الـ24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها.[TRT عربي]

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، تظاهر الآلاف في العاصمة باريس تحت المطر وتوجهوا نحو ساحة الباستيل خلف لافتة تطالب بسحب هذا النص، مرددين عبارات "الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة"، و"حال طوارئ، دولة بوليسية، لن تمنعونا من التظاهر". [TRT عربي]