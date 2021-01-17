سياسة
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طهران تهدد بمقاضاة واشنطن إن واصلت "مضايقة" دبلوماسييها
حذرت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده الولايات المتحدة، من أنها ستتقدم بشكوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية، إن لم تتوقف عن مضايقة الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية.
طهران تهدد بمقاضاة واشنطن إن واصلت "مضايقة" دبلوماسييها
متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده  قال إن بلاده سلمت المذكرة الرسمية إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية / Reuters
17 يناير 2021

حذرت إيران الولايات المتحدة، السبت، من أنها ستتقدم بشكوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية إذا لم تتوقف عن مضايقة الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان إن بلاده سلمت المذكرة الرسمية إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية الراعية للمصالح الأمريكية في إيران، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وذكر خطيب زاده في المذكرة أنه "إذا لم توقف واشنطن أعمالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المؤسسات الدولية التي تستضيفها الولايات المتحدة كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد، فإن طهران ستتقدم بشكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية".

وأشار خطيب زاده إلى أن "الإدارة الأمريكية لطالما خلقت مضايقات كبيرة للدبلوماسيين الإيرانيين في هذه المؤسسات، في انتهاك للقوانين الدولية"، مشدداً على أن ذلك يعيق عمل الدبلوماسيين.

وتجري إيران مناورات عسكرية متتالية وسط أجواء من التوتر الشديد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بخاصة بعد إعلان إيران في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقتل فخري زاده (63عاماً) المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تُقله قرب العاصمة طهران.

كما أعلنت طهران أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بعد شهر من تصديق البرلمان الإيراني على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية ورفع نسبة التخصيب، الأمر الذي وصفته بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك بـ"تطور سلبي خطير يقوض التزام الموقعين على الاتفاق النووي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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