سياسة
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العراق.. ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك تعود لداعش
أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان الأحد ضبطها أسلحة وصواريخ مع منصات إطلاقها، خلال عملية أمنية شنتها جنوبي محافظة كركوك (شمال). كما أكدت أن الأسلحة والمعدات تعود إلى تنظيم داعش.
العراق.. ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك تعود لداعش
 أعلنت الداخلية العراقية اعتقال ناقل الأشخاص في تنظيم "داعش" بكمين جنوبي كركوك / Others
17 يناير 2021

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الأحد، ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها بعملية أمنية جنوبي محافظة كركوك (شمال).

وقالت الوكالة في بيان، إن العملية تمت في قضاء الدبس جنوبي محافظة كركوك، ونتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و6 صواريخ متوسطة، و24 قذيفة هاون، و55 حشوة قذيفة وتجهيزات عسكرية مختلفة في إحدى الدور السكنية المتروكة.

وأكد البيان أن "الأسلحة والمعدات التي تم ضبطها تعود إلى تنظيم داعش".

وفي السياق ذاته أعلنت الداخلية العراقية، الأحد، اعتقال ناقل الأشخاص في تنظيم "داعش" بكمين جنوبي كركوك.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان له: "تبين بعد التحقيقات الأولية بأن المعتقل قد شغل عدة مناصب في العصابات الإرهابية والإجرامية ضمن ما يسمى بولاية العراق".

ومنذ مطلع العام الجاري زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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