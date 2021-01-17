سياسة
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مطالبات حقوقية لإسرائيل بتوفير لقاح ضد كورونا للفلسطينيين أيضاً
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إسرائيل، في تقرير لها، بشأن تلقيحها أكثر من 20% من مواطنيها، "فيما لم تلتزم بتطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلّة الواقعة تحت حكمها العسكري".
مطالبات حقوقية لإسرائيل بتوفير لقاح ضد كورونا للفلسطينيين أيضاً
شددت المنظمة على ضرورة التزام إسرائيل توفير اللقاح لأكثر من 4.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة / Others
17 يناير 2021

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الأحد، إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في "الأراضي المُحتلة".

وقالت المنظّمة في تقرير لها: "بينما لقّحت إسرائيل أكثر من 20% من مواطنيها، لم تلتزم تطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلّة الواقعة تحت حكمها العسكري".

وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 4.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع عملية نقل جرعات اللقاح ضد الكورونا، ممَّا يتيح إكمال حملة التطعيم مع نهاية مارس/آذار، وفق هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وأوضحت المنظّمة أن "اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بضمان تزويد السكان تحت الاحتلال بالإمدادات الطبيّة، بما فيه اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

ونددت المنظّمة بترك إسرائيل الفلسطينيين دون حماية، قائلة : "المستوطنون في الضفة الغربية يتلقون اللقاحات بأحد أسرع المعدلات في العالم، ما يشير إلى أن إسرائيل لديها القدرة على توفير اللقاحات لبعض الفلسطينيين، على الأقل في الأراضي المحتلّة".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ مارس/آذار الماضي، على 170 ألف إصابة، بينها 1861 حالة وفاة.

والاثنين الماضي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته قامت "بكل الإجراءات المالية والإدارية من أجل الحصول على الدفعة الأولى" من لقاح كورونا، دون تحديد مصدره، أو موعد وصوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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