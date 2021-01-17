غرقت سفينة شحن تحمل العلم الروسي، الأحد، قبالة سواحل ولاية بارطن التركية المطلة على البحر الأسود.

وأفاد والي بارطن سنان غونر، في تصريحات صحفية، بأن السفينة غرقت قبالة ساحل منطقة "إينكومو".

وأضاف: "نعمل على إنقاذ طاقم السفينة العالق في 3 قوارب نجاة وعددهم يقدر بـ15 شخصاً"، موضحاً أن الفرق المعنية تمكّنت من إنقاذ 3 أشخاص من أفراد طاقم السفينة حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

وأردف أنه لا أنباء حتى الآن عن خسائر بشرية أو غرق قوارب النجاة، كما لفت الوالي إلى أن سوء الأحوال الجوية يعيق عمليات الإنقاذ.