سياسة
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اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك جنوبي الحديدة
تصدت القوات المشتركة (موالية للحكومة اليمنية)، صباح الأحد، لهجوم نفذته جماعة الحوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة، ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين وجرح آخرين.
اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك جنوبي الحديدة
وجهت مدفعية القوات المشتركة ضربات مركزة ضد عناصر المليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير 3 أطقم (دوريات عسكرية) / Others
17 يناير 2021

أعلن الجيش اليمني، الأحد، أنه تصدى لهجوم نفذته جماعة الحوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة، ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني.

وقال البيان: "تصدت القوات المشتركة (موالية للحكومة)، صباح اليوم الأحد، لهجوم نفذته مليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة، بعد اشتباكات استمرت لساعات".

وأضاف: أن "الهجوم قُتل على إثره عشرات الحوثيين وجرح آخرون"، فيما لم يتطرق البيان إلى وقوع خسائر بصفوف القوات المشتركة.

وأفاد بأن "مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة ضد عناصر المليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير 3 أطقم (دوريات عسكرية) محملة بالعتاد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما ورد في البيان.

والسبت، أعلنت القوات المشتركة مقتل 7 من أفرادها وإصابة 12، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، في مواجهات جنوبي الحديدة.

ومؤخراً، دعت الأمم المتحدة بشكل متكرر الحكومة والحوثيين إلى وقف التصعيد العسكري في الحديدة، والتزام الهدنة الموقعة بين الطرفين، والتي كانت إحدى ثمار اتفاق ستوكهولم نهاية 2018.

ورغم أن اتفاق ستوكهولم نص على هدنة دائمة في محافظة الحديدة، فإن المعارك ما تلبث أن تندلع، وخلال الأيام الأخيرة الماضية شهدت خطوط التماس تصعيداً بين قوات الطرفين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من ست سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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