سياسة
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جنود أذربيجانيون يصلون "قارص" التركية لإجراء مناورات
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان وصول جنود أذربيجانيين إلى قارص للمشاركة في المناورات الشتوية المرتقبة، مطلع فبراير/شباط القادم.
جنود أذربيجانيون يصلون "قارص" التركية لإجراء مناورات
قوات من الجيش الأذربيجاني تصل إلى ولاية قارص شرقي تركيا استعداداً للقيام بمناورات مشتركة / AA
17 يناير 2021

وصلت قوات من الجيش الأذربيجاني إلى ولاية قارص شرقي تركيا، استعداداً للقيام بمناورات مشتركة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، وصول جنود أذربيجانيين إلى قارص للمشاركة في المناورات الشتوية المرتقبة، مطلع فبراير/شباط القادم

وأضافت الوزارة: "نرحب بكل فخر بأشقائنا الذين حققوا انتصاراً كبيراً في قره باغ على جيش أرمينيا".

وأكدت الوزارة أن جيشَي تركيا وأذربيجان سيواصلان العمل يداً بيد انطلاقاً من مفهوم "شعب واحد في دولتين ".

ويستعد الجيش التركي لإجراء مناورات شتوية ضخمة، بمشاركة قوات من أذربيجان.

وستقام "مناورات شتاء 2021" المشتركة بين 1-12 فبراير/شباط المقبل بولاية قارص شرقي تركيا.

ومن المنتظر أن تشارك في المناورات عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وترمي المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيجري خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي ما زالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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