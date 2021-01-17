كشف تقرير أعده الصحفي اللبناني فراس حاطوم، أن الشركة التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم التي سببت انفجار بيروت المروّع في أغسطس/آب الماضي، ربما كانت لها صلة برجلي أعمال سوريَّين يخضعان لعقوبات أمريكية بسبب علاقتهما الوثيقة برئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو ما أكدته أيضاً سجلات شركات بلندن.

جاء ذلك في تقرير أعدّه منتج الأفلام الوثائقية فراس حاطوم وبثته قناة الجديد اللبنانية الأسبوع الماضي، أوضح فيه أن عنوان شركة "سافارو ليمتد" بلندن، التي اشترت المواد الكيميائية عام 2013، كان هو نفس عنوان شركات مرتبطة برجلي الأعمال جورج حسواني وعماد خوري.

كانت واشنطن قد فرضت على كل من حسواني وخوري وشقيقه مدلل خوري، عقوبات لدعمهم نظام الأسد في الأزمة السورية، والثلاثة يحملون الجنسيتين السورية والروسية حسبما تظهر قائمة العقوبات الأمريكية وقاعدة بيانات تجمع معلومات من مؤسسات رسمية روسية، وفقاً لوكالة رويترز.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية مدلّل عام 2015 "بمحاولة شراء نترات الأمونيوم في أواخر عام 2013"، كما فرضت عقوبات على شقيقه عماد بعد ذلك بعام لمشاركته في أنشطة تجارية مع مدلل.

أما حسواني ففرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2015 بتهمة مساعدة نظام الأسد في شراء النفط من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وهو الأمر الذي ينفيه.

وبمراجعة تلك الملفات مع هيئة (كومبانيز هاوس) لتسجيل الشركات في بريطانيا، وجد أن كلاً من شركة (سافارو) وشركة (هيسكو) لأعمال الهندسة والبناء الخاضعة لعقوبات أمريكية بسبب صلتها بحسواني، قامت بنقل السجلات الرسمية لهما إلى العنوان نفسه في لندن يوم 25 يونيو/حزيران 2011.

وتظهر الملفات أن ذلك العنوان كان هو العنوان المسجل أيضاً لشركة (آي.كيه بتروليوم إندستريال) التي كان عماد خوري مديراً لها.

ويمكن لعشرات الشركات أن تتشارك العناوين المسجلة ولا تثبت هذه الروابط بالضرورة أن مالكي الشركات على صلة ببعضهم البعض، لكن من النادر أن تنقل الشركات سجلاتها، خاصة إلى العنوان نفسه في اليوم نفسه وفقاً لمراجعة وكالة رويترز لملفات مئات الشركات.

وتمكنت الوكالة من تحديد الجهة الوسيطة التي ساعدت في تسجيل شركة (هيسكو)، لكنها لم ترد على محاولات لطلب التعليق وتوضيح العلاقة ما بين شركتي هيسكو وسافارو.

كما لم يتسنّ تأكيد ما إذا كان حسواني يسيطر على سافارو، وهو أمر قد يقدم مؤشراً محتملاً على تورطّه في شراء شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت.

من جانبه، نفى عماد خوري أي صلة بسافارو، وقال "هناك جهة تسجيل في لندن الكثير من الشركات مسجلة من خلالها، وليست شركتي فقط، لا أعلم شيئاً عن سافارو هذه".

أما مدلل خوري فقال إنه "ليس هناك منطق" في توجيه اللوم في تفجيرات بيروت إلى شركة مسجلة بعنوان في لندن يضم العديد من الشركات الأخرى المسجلة هناك أيضاً.

وصرح ابن حسواني المقيم في موسكو، بأنه من غير المرجح أن يعلق والده على مزاعم حول صلته بالمواد الكيميائية لأنها "محض هراء".

أثارت الاستنتاجات عن وجود صلات محتملة تربط بين سافارو ورجال الأعمال السوريين تساؤلات لدى البعض في بيروت حول ما إذا كانت شحنة نترات الأمونيوم، التي تستخدم في صناعة الأسمدة والمتفجرات أيضاً، موجهة إلى سوريا.

وقال يوسف لحود، أحد المحامين الذين يمثلون نحو 1400 من ضحايا الانفجار، إنهم يسعون للتحقيق في الأمر، مضيفاً أن ذلك قد لا يقود إلى شيء أو قد يكون الخيط الذي يكشف الحقيقة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، إنه يجب التحقيق في التقرير، كما هو الحال مع أي مزاعم أخرى تتعلق بالتحقيق الجاري في الانفجار.

وتظهر سجلات هيئة (كومبانيز هاوس) في لندن أن قبرصية تدعى مارينا بسيلو هي مديرة شركة سافارو والمالكة لأغلبية الأسهم فيها منذ عام 2016، وقالت بسيلو إنها "لا تدير شركة سافارو أو تملكها، ولم ترد على أسئلة تتعلق بحسواني" في رسالة إلكترونية أرسلتها إلى رويترز.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء كاملة، وصرح المسؤولون أن المواد الكيماوية اشتعلت بعد تخزينها في المرفأ في ظروف سيئة لسنوات طويلة.

وقد جرى تحميل نترات الأمونيوم على سفينة تسمى روسوس في جورجيا، كما تظهر سجلات الشحن، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ في لبنان أواخر عام 2013، ولم تغادر روسوس المرفأ أبداً إذ أصبحت محل نزاع قانوني، وقالت الشركة الموزمبيقية التي طلبت شراء نترات الأمونيوم إنها طلبت الشحنة عبر سافارو ليمتد.