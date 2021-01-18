أهم الأحداث:

تخوفات من احتجاجات مسلحة ومطالب باعتقال ترمب تزامناً مع تنصيب بايدن، والشرطة الروسية تعتقل المعارض "نافالني" فور وصوله إلى موسكو.

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تخوفات من احتجاجات مسلحة ومطالب باعتقال ترمب تزامناً مع تنصيب بايدن

تستعد عائلة دونالد ترمب للتوجه إلى فلوريدا بحثاً عن حفاوة لدى سكانها، فيما تتأهب الولايات الأمريكية لاحتجاجات مسلحة مع قرب انتهاء رئاسة ترمب وتنصيب بايدن. [TRT عربي]

ومن المقرر إغلاق عدد من الجسور المؤدية إلى مدينة واشنطن، فضلاً عن عشرات الطرق. كما تقرر منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد حتى الأسبوع المقبل. [TRT عربي]

الشرطة الروسية تعتقل المعارض "نافالني" فور وصوله إلى موسكو

وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى العاصمة الروسية موسكو رغم التهديدات باعتقاله، وجرى توقيف عدد من حلفائه في مطار موسكو، فيما اعتقلته الشرطة لحظة وصوله. [TRT عربي]

وخرج نافالني من المستشفى في أوائل سبتمبر/أيلول، وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه سمّم بمادة نوفيتشوك التي طورت خلال الحقبة السوفياتية من أجل أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم نفي موسكو المتكرر. [TRT عربي]