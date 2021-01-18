سياسة
3 دقيقة قراءة
تونس.. احتجاجات لـ"كسر حظر التجوال" والجيش ينتشر لتأمين المنشآت العامة
أعلنت وزارة الدفاع التونسية مساء الأحد، نشر وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة، تحسباً لأعمال الشغب، بعد أن شهدت أحياء بالعاصمة وبعض المحافظات احتجاجات ليلية لليوم الرابع وصدامات مع رجال الأمن على خلفية فرض حظر التجوال لمكافحة كورونا.
تونس.. احتجاجات لـ"كسر حظر التجوال" والجيش ينتشر لتأمين المنشآت العامة
مصادمات وقعت مع قوات الأمن في عدة مناطق عقب استخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين / AFP
18 يناير 2021

شهدت أحياء بالعاصمة تونس وبعض المحافظات، مساء الأحد، احتجاجات ليلية لليوم الرابع، وسط صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير كورونا.

وخرج عشرات الشبان إلى شوارع أحياء مثل "حي التّضامن" و"شباو" و"سيدي حسين" المتاخمة للعاصمة وأحياء أخرى عديدة في نابل (شرق) وسليانة (غرب).

ووقعت مصادمات مع قوات الأمن في عدة مناطق عقب استخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وبدأت الاحتجاجات الليلية الخميس، مع انطلاق حظر التّجول الذي أقرته الحكومة، من الرابعة عصراً (15.00 ت.غ) حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (05.00 ت. غ) من يوم الاثنين.

والأحد، قال الناطق باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني: إنه "تم توقيف ما يزيد على 200 شخص في أحداث اعتداءات الليلة الماضية على الأملاك العامة والخاصة".

وحول ما إذا كانت هناك خلفيات سياسية للأحداث، أضاف الحيوني: "نحن واجهنا أوضاعاً على الأرض تمثلت في أعمال تخريب تصدينا لها، والنيابة ستبحث في خلفيات الأحداث"‎.

وأجبرت تلك الأحداث وزارة الدفاع التونسية، مساء الأحد، على إعلان نشر وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة، تحسباً لأعمال الشغب.

وأكد الناطق باسم الوزارة محمد زكري لإذاعة "موزاييك"، أنه "تمّ نشر وحدات عسكرية أمام منشآت عمومية ومقرات سيادة في ولايات سليانة (شمال غرب) والقصرين (غرب) وبنزرت (شمال) وسوسة ( شرق)، تحسباً لأعمال الشغب التي يمكن أن تستهدف هذه المنشآت".

وأضاف أن" قوات الجيش الوطني بصدد المشاركة في دوريات مشتركة في كافة جهات الجمهورية".

ووصل إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 180.090، منها 5.692 وفاة، و128.992 حالة تعافٍ.‎

ومنذ نحو شهرين تشهد تونس احتجاجات قطاعية ومهنية في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه بعد صعوبات اقتصادية.

والسبت أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، مقدماً وعوداً بإنجازات في مستويات اجتماعية واقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us