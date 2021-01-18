شنت مقاتلات إسرائيلية صباح الاثنين غارات على قطاع غزة، ردّاً على إطلاق صاروخين سقطا على شاطئ مدينة إسدود.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب نشره على حسابه على فيسبوك، إن طائرات حربية شنت غارات على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة لمقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف أن الغارات جاءت رداً على "الهجوم الصاروخي (الذي انطلق) من قطاع غزة نحو منطقة البحر، بالقرب من مدينة إسدود الليلة الماضية".

وكان أدرعي قد قال في وقت سابق إنه جرى رصد "إطلاق صاروخيْن من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة إسدود".

وفي قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن طائرات إسرائيلية من دون طيار، وأخرى حربية قصفت منطقتين (أراضٍ مفتوحة)، تقعان شرقي مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف المراسل أن الموقع الأول الذي تعرض للقصف يقع في منطقة "كرم أبو معمر" الحدودية شرقي رفح، أمّا الثاني فيقع في منطقة "أبو هدّاف" ببلدة القرارة الحدودية، شرقي مدينة خانيونس، لافتاً إلى أن القصف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة في الموقعين ومحيطهما.