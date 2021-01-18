سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش اليمني يعلن مقتل قائد حوثي بارز إثر معارك في "الحديدة"
أعلنت "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني الاثنين، مقتل قائد عسكري بارز في جماعة الحوثي، إثر معارك شهدتها محافظة الحديدة، فيما لم تصدر الجماعة إفادة رسمية بهذا الشأن.
الجيش اليمني يعلن مقتل قائد حوثي بارز إثر معارك في "الحديدة"
الجيش اليمني يعلن مقتل قائد كتيبة التدخل السريع بجماعة الحوثي في معارك شهدتها محافظة الحديدة / AA
18 يناير 2021

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، مقتل قائد عسكري بارز بجماعة الحوثي، إثر معارك بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك وفق الموقع الإلكتروني لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، فيما لم تصدر جماعة الحوثي إفادة رسمية بشأن ذلك حتى الساعة 6:50 (ت.غ).

ونقل الموقع عن مصدر عسكري لم يسمه قوله: "لقي قائد كتيبة التدخل السريع لمليشيا الحوثي، أبو طه المرتضى، مصرعه في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة (غرب)".

وأضاف: "تم ذلك خلال محاولة هجوم فاشلة لمليشيا الحوثي على مديرية الدريهمي"، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ يومين تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.

والأحد أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عن قلقها إزاء اندلاع اشتباكات عنيفة وخروق لوقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من الحديدة.

ودعت البعثة في بيان "أطراف الصراع إلى ضبط النفس والتمسك بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ومنع زيادة التصعيد الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من المعاناة والتأثير على المدنيين".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us