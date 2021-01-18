أعلن الجيش اليمني، الاثنين، مقتل قائد عسكري بارز بجماعة الحوثي، إثر معارك بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك وفق الموقع الإلكتروني لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، فيما لم تصدر جماعة الحوثي إفادة رسمية بشأن ذلك حتى الساعة 6:50 (ت.غ).

ونقل الموقع عن مصدر عسكري لم يسمه قوله: "لقي قائد كتيبة التدخل السريع لمليشيا الحوثي، أبو طه المرتضى، مصرعه في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة (غرب)".

وأضاف: "تم ذلك خلال محاولة هجوم فاشلة لمليشيا الحوثي على مديرية الدريهمي"، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ يومين تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.

والأحد أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عن قلقها إزاء اندلاع اشتباكات عنيفة وخروق لوقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من الحديدة.

ودعت البعثة في بيان "أطراف الصراع إلى ضبط النفس والتمسك بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ومنع زيادة التصعيد الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من المعاناة والتأثير على المدنيين".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء