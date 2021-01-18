نقلت رويترز عن مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يميل حتى الآن إلى عدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه.

ويتأهب ترمب لإصدار قائمة تتضمن أكثر من 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام الثلاثاء، وذلك قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء.

وكان مستشارون بالبيت الأبيض قالوا إن ترمب بحث بصفة غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية بالعفو عن نفسه، لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من ذلك لأنه سيبدو مذنباً بهذا القرار.

وقال عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس سيكون قراراً غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بضرورة أن لا يكون أي إنسان الحكم في قضية يقف فيها موقف المتهم.

وجادل آخرون بأن العفو عن النفس دستوري لأن سلطة العفو وردت بصياغة عامة في الدستور. وتوضح النصوص التاريخية أن مؤسسي الدولة في القرن الثامن عشر ناقشوا فكرة العفو عن النفس، لكنهم اختاروا أن لا يفرضوا قيداً صريحاً على سلطة العفو.

والأسبوع الماضي، وجّه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى ترمب تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيُحاكم ترمب أمام مجلس الشيوخ، وإذا أدين فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في 2024.

وقال المصدر إن ترمب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه، ولا يعتزم أيضاً إصدار قرارات عفو احترازية عن أفراد أسرته، وهو أمر سبق أن ناقشه أيضاً مع مستشاريه.

وأضاف المصدر أن ترمب الذي سبق أن أصدر مجموعتين من قرارات العفو الشهر الماضي، اجتمع مع مستشاريه الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة تتضمن أكثر من 100 اسم ستشملهم قرارات العفو وتخفيف الأحكام.