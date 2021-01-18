سياسة
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البنك المركز التركي: قيمة أصول تركيا الخارجية تجاوزت 228 مليار دولار
قال البنك المركزي التركي الاثنين، إن إجمالي الأصول الخارجية لتركيا بلغ 228.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5% لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019.
البنك المركز التركي: قيمة أصول تركيا الخارجية تجاوزت 228 مليار دولار
البنك المركزي يعلن ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5% لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019 / Others
18 يناير 2021

أعلن البنك المركزي التركي أن إجمالي الأصول الخارجية لتركيا بلغ 228.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للأرقام الرسمية الواردة في بيان البنك المركزي الاثنين، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5% لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.

وبلغت استثمارات المحافظ 110 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متراجعة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وزادت الاستثمارات الأخرى 1.4% في نفس الفترة لتصل إلى 307.5 مليارات دولار، بزيادة 2.6% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وحسب البيان، سجلت ودائع العملات الأجنبية في البنوك لغير المقيمين 32.6 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً قدره 5.4% مقارنة بنهاية عام 2019.

وتأثرت التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم، خلال 2020، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات العالم.

لكن مؤشرات التعافي في السوق المحلية بدأت بالظهور منذ الربع الثالث 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشرات في الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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