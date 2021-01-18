أعلن البنك المركزي التركي أن إجمالي الأصول الخارجية لتركيا بلغ 228.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للأرقام الرسمية الواردة في بيان البنك المركزي الاثنين، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5% لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.

وبلغت استثمارات المحافظ 110 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متراجعة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وزادت الاستثمارات الأخرى 1.4% في نفس الفترة لتصل إلى 307.5 مليارات دولار، بزيادة 2.6% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وحسب البيان، سجلت ودائع العملات الأجنبية في البنوك لغير المقيمين 32.6 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً قدره 5.4% مقارنة بنهاية عام 2019.

وتأثرت التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم، خلال 2020، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات العالم.

لكن مؤشرات التعافي في السوق المحلية بدأت بالظهور منذ الربع الثالث 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشرات في الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة.