سياسة
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تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء بمحطتها النووية "آق قويو"
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، أن بلاده ستبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة "آق قويو" النووية بحلول عام 2023، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية.
تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء بمحطتها النووية "آق قويو"
تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء بمحطتها النووية "آق قويو" / AA
18 يناير 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن بلاده ستبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة "آق قويو" النووية بحلول عام 2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة أجراها لولاية أضنة جنوبي البلاد، ضمن إطار جولة تشمل ولايتي مرسين وهاطاي أيضاً.

وأضاف الوزير التركي أن الحكومة تعتزم تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" للطاقة النووية، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023.

وأكد أن تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية المذكورة ستكسب تركيا خبرات وقدرات هامة من أجل استخدام قدراتها وتكنولوجياتها في هذا المجال. وتابع: "نواصل جهودنا من أجل جعل تركيا بلداً منتجاً في مجال التكنولوجيا النووية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2010 وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار أمريكي، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

وفي سياق آخر، أشار وارانك إلى استمرار أعمال بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا بولاية أضنة، مبيناً أن المشروع هو أول وأكبر استثمار مباشر للصين في بلاده.

وأعرب عن توقعه بانطلاق الإنتاج في المحطة المذكورة بحلول نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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