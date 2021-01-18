وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ويستهل أقار لقاءاته الرسمية في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد، في مقر وزارة الدفاع العراقية.

ويجري استقبال أقار وغولر بمراسم عسكرية رسمية، قبل إجراء اللقاء الثنائي بين الوزيرين.

ومن المقرر أن يلتقي أقار خلال زيارته الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي.

ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.