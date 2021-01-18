أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني لبحث "أساليب فض النزاع".

وأفادت الوزارة في بيان الاثنين بانتهاء الاجتماع الفني الذي انعقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل لبحث "أساليب فض النزاع" بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن "الناتو" عن تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وقال بيان صادر عن الحلف حينها: "نتيجة لسلسلة مباحثات فنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني تأسست آلية ثنائية لأساليب فض النزاع بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن الجانبين توصّلا إلى عقد المباحثات، عقب اتصالات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعلن في وقت سابق موعد انطلاق الجولة رقم 61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة إسطنبول، 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحلّ "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لحلّ مشكلات بحر إيجة، وعُقِدت آخر جولة منها (رقم 60) في مارس/آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجدداً.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.​​​​​​​