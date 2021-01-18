سياسة
2 دقيقة قراءة
انتهاء المباحثات التقنية بين وفدَي تركيا واليونان في بروكسل
استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل جولة جديدة من المباحثات التقنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، عقب اتصالات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عامّ حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.
انتهاء المباحثات التقنية بين وفدَي تركيا واليونان في بروكسل
حلف الناتو استضاف في مقره اجتماعاً بين وفدين عسكريين تركي ويوناني لبحث التوتر بين الجانبين شرقي المتوسط / AA
18 يناير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني لبحث "أساليب فض النزاع".

وأفادت الوزارة في بيان الاثنين بانتهاء الاجتماع الفني الذي انعقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل لبحث "أساليب فض النزاع" بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن "الناتو" عن تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وقال بيان صادر عن الحلف حينها: "نتيجة لسلسلة مباحثات فنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني تأسست آلية ثنائية لأساليب فض النزاع بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن الجانبين توصّلا إلى عقد المباحثات، عقب اتصالات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعلن في وقت سابق موعد انطلاق الجولة رقم 61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة إسطنبول، 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحلّ "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لحلّ مشكلات بحر إيجة، وعُقِدت آخر جولة منها (رقم 60) في مارس/آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجدداً.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us