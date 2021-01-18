قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن حكومة بلاده تواصل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية في 9 ولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أردوغان: "نواصل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي".

وأضاف أن بلاده تجري عملية تعبئة لإمكاناتها من خلال نهج يرتكز على الاستثمار والإنتاج والنمو والعمالة والصادرات.

وتابع قائلاً: "يزداد استهداف بلادنا مع تعاظم قوة تركيا إقليمياً ودولياً".