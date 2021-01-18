سياسة
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أردوغان: نواصل الإصلاحات لتحقيق نهضة اقتصادية قوية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية قوية، ولذا تستمر الإصلاحات المطلوبة.
أردوغان: نواصل الإصلاحات لتحقيق نهضة اقتصادية قوية
شارك الرئيس التركي في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي / AA
18 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن حكومة بلاده تواصل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية في 9 ولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أردوغان: "نواصل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي".

وأضاف أن بلاده تجري عملية تعبئة لإمكاناتها من خلال نهج يرتكز على الاستثمار والإنتاج والنمو والعمالة والصادرات.

وتابع قائلاً: "يزداد استهداف بلادنا مع تعاظم قوة تركيا إقليمياً ودولياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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